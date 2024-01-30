Sivasspor Bartuğ Elmaz'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlı ekipte Bartuğ Elmaz’ın 2023-2024 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, Sivas’a gelen Bartuğ Elmaz'ın, Başkan Vekili Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attığı aktarıldı.

19 Şubat 2003'te Tekirdağ'da dünyaya gelen Bartuğ Elmaz, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Ardından 2022 yılında Marsilya’ya transfer olan sporcu, daha sonra Fenerbahçe’de görev yaptı.