Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.
Yeni transfer Bartuğ Elmaz ile sakatlığı geçen Charis Charisis ve Fode Koita da antrenmanda yer aldı.
Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile başkan vekili Bahattin Eken de takip etti.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
MKE Ankaragücü ile EMS Yapı Sivasspor, 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.
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