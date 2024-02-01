Sivasspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 29 puan topladı.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Ziya Erdal ile sarı kart cezalısı Uğur Çiftçi, MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ise yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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