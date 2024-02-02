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        Otobüsten düşüp ayak bilekleri kırılan kadın başarılı tedaviyle 5 ay sonra yeniden yürüdü

        Sivas'ta yaşayan ve göz tedavisi için gittiği Ankara'da düşerek ayak bileklerini kıran, doktorların "uzun süre yürüyemez" dediği kadın geçirdiği başarılı ameliyatların ardından 5 ay sonra hastaneden yürüyerek ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:19
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        Otobüsten düşüp ayak bilekleri kırılan kadın başarılı tedaviyle 5 ay sonra yeniden yürüdü
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        Sivas'ta yaşayan ve göz tedavisi için gittiği Ankara'da düşerek ayak bileklerini kıran, doktorların "uzun süre yürüyemez" dediği kadın geçirdiği başarılı ameliyatların ardından 5 ay sonra hastaneden yürüyerek ayrıldı.

        İl merkezinde Örtülüpınar Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Sevinç Ata, göz rahatsızlığının tedavisi için Ankara'ya gitti.

        Tedavisi tamamlanan ve Sivas'a dönmek için AŞTİ'ye giden Ata, halk otobüsünden inerken dengesini kaybederek düştü. Her iki ayak bileği kırılan kadın ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hastanede yer olmaması sebebiyle 10 gün sonra ameliyat olabileceği belirtilen Ata, Sivas Devlet Hastanesi'ne sevkini yaptırdı.

        Sivas'a gelen ve burada tedavisine başlanan Ata, geçirdiği başarılı ameliyatların ve fizik tedavinin ardından hastaneden yürüyerek ayrıldı.

        Ata'nın ameliyatlarını gerçekleştiren Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde görevli Opr. Dr. Hikmet Şahin, AA muhabirine, hastalarının çift ayak bilek kırığı nedeniyle hastaneye başvurduğunu, başarılı operasyonların ardından hastayı taburcu etiklerini söyledi.

        Şahin, hastanın uyumu sayesinde başarılı olduklarını anlatarak, "Sevinç Hanım kazadan iki gün sonra bize geldi, yürüyemiyordu, tedavi sonucu yürütmeye başladı, fizik tedavi gördü. Hastamız yürüyerek taburcu edildi." dedi.

        Hastanın bileklerine platin takıldığını anlatan Şahin, "Ekip arkadaşlarımızla bu işi başarmamız, hastamızın mutlu olması gayet hoşumuza gidiyor." ifadesini kullandı.

        Sevinç Ata ise "Ankara'da halk otobüsten inerken iki ayağımı burkarak kırdım. Hikayemin ilginçliği orada başlıyor. Ambulans beni Şehir Hastanesi'ne götürdü. Sivas'ta yaşadığımız için burayı istedik. Buraya gelerek tedavimize başladılar. Ameliyat zorlu süreçti. İki ayağım alçıda, kalkamıyorsun, yürüyüp koşarken bir anda yatağa bağlı kalıyorsun. Sağ olsun hocamız sayesinde başarılı ameliyat ile dinlenerek daha sonra fizik tedavi ile bu hale geldim. Çok mutluyum. Yaklaşık 5 ay yürüyemedim." diye konuştu.

        Hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tolga Kaplan da şunları kaydetti:

        "Hasta bize her iki ayak bileği eklem içi kırığı olarak geldi. Ameliyat sonunda ortopedi takviyesi ile tedaviye başladık. Kademeli olarak ağırlığı artırdık. Daha sonra hastamızın yürümesini sağladık. Şu anda hastamızı yürür vaziyette taburcu ettik. Bu tedavimiz yaklaşık 30 seans sürdü."

        Servis personeli Ata'yı çiçek vererek uğurladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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