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        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

        Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:33
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        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
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        Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan Yıldız Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

        Vatandaşlar, buzla kaplı göl manzarasında fotoğraf çektirdi.

        Gölet, adını aldığı Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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