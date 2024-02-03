Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü ile birlikte H.H, M.H. ve Z.H. yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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