Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önem arz ettiğini belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 7 Şubat Çarşamba günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Bülent Uygun, Ankaragücü karşılaşmasında 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Uygun, futbolun seyirciler ile güzelleştiğini belirterek, "Ankaragücü'nün en önemli tarafı taraftarıydı. Onların statta olmaması keyif anlamında maça tempoyu da verdirmedi. Sivaslı taraftarlar geldi. Bizi desteklediler onlara teşekkür ediyoruz. Puanlar bölüşüldü. İyi ve güzel bir mücadele vardı. Futbolcularımı kutluyorum." dedi.

Sahalarında oynayacakları kupa maçının hazırlıklarına başladıklarını aktaran Uygun, "Şimdi önümüzde kupa maçı var. Biz kupayı kazanma şerefine nail olmuş bir takımız, Rıza Çalımbay hocamızı da teşekkür ediyoruz. Kupa bizim içinde artık önem arz ediyor. Ligin boyutuyla ilgili maçların üç günde bir oynanması, sakatlıkları art ardına getiriyor. Böyle maçlarda da sakatlıkların çok olmasından dolayı kadroda bazı rotasyonlar yapacağız. Hafta sonun da Çaykur Rizespor maçımız var. Bu maçlardan arzuladığımız istediğimiz sonuçları alarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygun, iki yabancı oyuncu transferi yapacaklarını anlatarak, "Transfer artık çok zor oluyor. İyi futbolcuları almak istediğiniz zaman takımları bırakmıyor. Bunlarında ekonomik anlamda çok büyük yükü var. Bundan dolayı da biraz süreç uzuyor. Gizli yürüttüğümüz iki tane transfer var. Bu iki transferi salı ya da çarşambaya kadar getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeni transfer İbrahim Akdağ'a teşekkür eden Uygun, şunları kaydetti:

"İbrahim çok büyük fedakarlıklar yaptı ve bizi tercih etti. Son maçta da gerçekten 40 yıllık Sivaslı gibi topunu oynadı. Yine Bartuğ oynadığı oyunla herkesi kendine hayran bıraktı. Benim taraftarımızdan bir isteğim var. Sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlara dikkat etsinler. Şu hakaret edici üslupları Allah rızası için bıraksınlar. Aynısını kendilerine yapsalar ne düşünürler. Neyin kafasını yaşıyorlar, anlamıyorum. Bu sosyal medyadaki kirliliğin durumu nedir. Takımımızda eksikler, sakatlıklar olmasına rağmen yolumuza devam ediyoruz."

- Antrenman

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun, yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan antrenman dayanıklılık çalışması ile devam etti. Pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor karşılaşması hazırlıklarına devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Tümosan Konyaspor, 7 Şubat Çarşamba günü BG Grup 4 Eylül Stadyumunda karşılaşacak.