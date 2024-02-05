Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.K. (37) idaresindeki 58 NV 025 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki H.K. (60), F.Ç. (62), İ.I. (30), M.M.Ç. (10) ve M.K. (32) yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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