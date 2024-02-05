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        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:13 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:24
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        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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        Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        H.K. (37) idaresindeki 58 NV 025 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki H.K. (60), F.Ç. (62), İ.I. (30), M.M.Ç. (10) ve M.K. (32) yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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