Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'u konuk edecek
EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.
EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 14.30'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Atila Karaoğlan yönetecek.
Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
Kupaya 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, bu turda Artvin Hopaspor'u 4-0, 4. turda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1, 5. turda da Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Organizasyona aynı turdan katılan TÜMOSAN Konyaspor ise sırasıyla Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri 3-0 ve Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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