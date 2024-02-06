Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor'u konuk edecek

Organizasyona aynı turdan katılan TÜMOSAN Konyaspor ise sırasıyla Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri 3-0 ve Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kupaya 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, bu turda Artvin Hopaspor'u 4-0, 4. turda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1, 5. turda da Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi.

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