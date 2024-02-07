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        EMS Yapı Sivasspor - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömeroviç, EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 18:14 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:24
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        EMS Yapı Sivasspor - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
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        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömeroviç, EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Ömeroviç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı olduğunu anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Her maçı önemsediklerini belirten Ömeroviç, "Kazanan takım yaratmak istiyoruz. Çünkü kazanmak öz güveni getiriyor." dedi.

        Ömeroviç, oyuncularının 120 dakika boyunca başarıyla mücadele ettiğini dile getirerek, "Tur atladık, kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Artık maç maç bakacağız. Ama esas olan bizim için lig." dedi.

        - Sivasspor cephesi

        EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise tur atlayan rakipleri Konyaspor'u tebrik etti.

        Konyaspor'un kupayı kazanmasını temenni eden Uygun, karşılaşmanın ilk yarısında çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini ama bunları değerlendiremediklerini aktardı.

        Uygun, karşılaşmanın 90. dakikasında Samba Camara'nın rakibiyle girdiği pozisyonun penaltı olduğunu savunarak, "Belki penaltı olsa biz maçı kazanacakken uzatmaya gitti." diye konuştu.

        Kupa kazanmaktan daha önemli olanın genç oyuncuları kazanmak olduğunu vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:

        "Kupa kazanmaktan daha önemli olan 16 yaşındaki Sivas'ın geleceği olan, Sivas Akademisi'nden yetişip futbola girmeye ve kazanılmaya çalışan gencecik pırıl pırıl çocukları kazandık. Hepsi soyunma odasında ağlıyorlardı. Tabii ki gösterdikleri üstün mücadeleden ve özellikle 120 dakika boyunca sahada ellerinden geleni yaptıkları için de hepsini teşekkür ediyorum. Tabii kaybettik. Sonucunda 3 günde bir, yaklaşık 21 günde 7 maç oynadığımız bir ortamda bu kadar sakatımızın, gidenlerin ve ara dönem verilmediği bir ortamda, transferler de gelmediği için çok kısıtlı bir kadroyla bazı şeyleri başarmak çok zordu. Elendik ve rakibimiz Konyaspor camiasına başarılar diliyorum."

        Takımda sakat ve eksik oyuncuların olduğunu söyleyen Uygun, transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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