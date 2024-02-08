Sivasspor, Azizbek Turgunboev'i transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Özbek oyuncu Azizbek Turgunboev'i renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Özbek oyuncu Azizbek Turgunboev'i renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Azizbek Turgunboev ile anlaşmaya vardı.
Sivas'a gelen Özbek milli oyuncu Azizbek Turgunboev, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini 1,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.