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        Cezaevinden izinli çıkan ve camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

        Sivas'ta cezaevinden izinli çıkan ve 4 camiden hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli yeniden cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:57 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:29
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        Cezaevinden izinli çıkan ve camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
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        Sivas'ta cezaevinden izinli çıkan ve 4 camiden hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli yeniden cezaevine gönderildi.

        Tutuklu bulunduğu Sivas Açık Cezaevinden izinli olarak çıkan R.K. (42) kentteki 4 camiden hırsızlık yaptı.

        Camide cemaatin namaza durduğu sırada askıdaki montlardan cep telefonları ve cüzdanları alan R.K, bir cami imamının da montundan anahtarını alarak otomobilini çaldı.

        Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri çaldığı otomobili bir mahallede terk ederek kaçan şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli yeniden cezaevine gönderildi.

        - Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

        Cami cemaatin namaza durduğu sırada namaz kılar gibi yapan şüphelinin daha sonra askıda bulunan montların ceplerini karıştırarak, telefon ve cüzdan çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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