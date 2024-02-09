Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Daha sonra açma ve germe hareketleri yapan futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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