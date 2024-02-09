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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:36
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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma koşusuyla başladı.

        Daha sonra açma ve germe hareketleri yapan futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı sürdürdü.

        Sivasspor'un dün renklerine bağladığı Özbek oyuncu Azizbek Turgunboev de kırmızı-beyazlı ekiple ilk idmanına çıktı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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