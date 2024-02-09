Sivasspor, Queensy Menig'i transfer etti

Son olarak Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Partizan'da forma giyen Queensy Menig, kariyerinde 69 kez gol sevinci yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile anlaşmaya vardı.

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