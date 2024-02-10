Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Emre Kargın görev yapacak.

        Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 30 puan topladı.

        Sivasspor'da ülkesinin milli takımında bulunan Ahmed Musa, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

        Defansta görev yapan Caner Osmanpaşa ve orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi!
        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi!
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı
        Eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında tutuklu sanık: Suçumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum
        96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında tutuklu sanık: Suçumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        Beşiktaş Al-Musrati'yi resmen açıkladı
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sivasspor, kaleci Hüseyin Arslan'ı transfer etti
        Sivasspor, kaleci Hüseyin Arslan'ı transfer etti
        Sivasspor'da kaleci Erhan Erentürk Manisa FK'ya kiralandı
        Sivasspor'da kaleci Erhan Erentürk Manisa FK'ya kiralandı
        Sivasspor, Queensy Menig ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
        Sivasspor, Queensy Menig ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
        Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Sivasspor, Queensy Menig'i transfer etti
        Sivasspor, Queensy Menig'i transfer etti
        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü