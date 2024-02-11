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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:28
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Hakemler:EmreKargın, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Poungouras, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Charisis, N'Jie, Manaj

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

        Gol: Dk. 30 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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