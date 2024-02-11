Futbol: Trendyol Süper Lig
Hakemler:EmreKargın, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Poungouras, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Charisis, N'Jie, Manaj
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich
Gol: Dk. 30 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
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