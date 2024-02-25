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        Şarkışla'da CHP'nin seçim irtibat bürosu açıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde CHP Seçim Koordinasyon Merkezi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun katılımıyla açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:51
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        Şarkışla'da CHP'nin seçim irtibat bürosu açıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde CHP Seçim Koordinasyon Merkezi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun katılımıyla açıldı.

        Karasu, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde CHP olarak Şarkışla Belediyesine talip olduklarını söyledi.

        Göçün tersine dönmesi için çaba göstereceklerini belirten Karasu, ilçelerin kaderinin değişmesini amaçladıklarını ifade etti.

        CHP'li belediyelerin şeffaf, dürüst ve adil bir yönetim anlayışı benimsediğini ve bu yaklaşımın Türkiye genelinde konuşulduğunu dile getiren Karasu, "CHP'nin belediyecilik anlayışını örnek alarak Şarkışla'nın daha fazla büyüyüp gelişmesini hedefliyoruz." dedi.

        CHP İl Başkanı Abdulvahap Gazi Doğan da belediye başkan adayı Zeki Subaşı için destek istedi.

        CHP Şarkışla Belediye Başkan adayı Zeki Subaşı ise seçilmesi halinde yapacağı hizmetler hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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