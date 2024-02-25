Sivas'ta müezzinden camiye gelen öğrencilere döner ikramı

"Çocuklar için ortalama 80-90 kilo arasında döner kesiyoruz. Buradaki esas hedefimiz, çocukların camiye olan mesafesini kırmak. Elimden geldiği kadar döner ikramına devam edeceğiz. Yanımızdaki arkadaşlar gönüllü çalışanlar. Sabah namazında buluşuruz ve dönerimizi takıyoruz. Camiye gelen öğrencilere dağıtıyoruz. Bizlere destek veren hayırseverlere de teşekkür ediyorum."

İlçede cemaate yaptığı ikramlar ve yardımlarla tanınan Esentepe Mahallesi'ndeki Hacı Murat Camisi'nin müezzini Bekir Arslan, hayırseverlerden aldığı destekle camiye gelen öğrencilere döner ikramında bulunuyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görevli bir müezzin, camiye gelen öğrencilere döner ikram ediyor.

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