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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:35
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz (Dk. 8 Charisis), Caktas, N'Jie, Menig, Manaj

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Ndiaye, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Thiam, Umut Nayir

        Goller: Dk. 16 Gökcan Kaya (Siltaş Yapı Pendikspor) Dk. 26 Menig (EMS Yapı Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Manaj, Dk. 45+4 Charisis (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 45+1 Welinton, Dk. 45+3 Thiam (Siltaş Yapı Pendikspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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