Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz (Dk. 8 Charisis) (Dk. 88 Koita), Caktas (Dk. 71 Poungouras), N'Jie (Dk. 72 Emrah Başssan), Menig (Dk. 88 Camara), Manaj
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Dk. 78 Murat Akça), Welinton, Sequeira, Midtsjö (Dk. 66 Lusamba), Ndiaye, Halil Akbunar (Dk. 66 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 78 Erencan Yardımcı), Thiam, Umut Nayir
Goller: Dk. 16 Gökcan Kaya (Siltaş Yapı Pendikspor) Dk. 26 Menig, Dk. 59 Caner Osmanpaşa, Dk. 69 Manaj, 90+5 Koita (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Manaj, Dk. 45+4 Charisis (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 45+1 Welinton, Dk. 45+3 Thiam, Dk. 57 Alpaslan Öztürk, Dk. 68 Lusamba (Siltaş Yapı Pendikspor)
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