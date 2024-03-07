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        Sivas'ta iki kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:38 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:45
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        Sivas'ta iki kamyonet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.K'nin kullandığı 58 ABC 134 plakalı kamyonet, Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi'nde, A.K. idaresindeki 58 ADT 514 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, devrilen M.K'nin kullandığı kamyonetteki B.K. yaralandı.

        Yaralı, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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