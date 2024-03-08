Ulaş'ta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar için tören düzenlendi

Kendir, emeklerinden dolayı kurs hocası Nazile Kızılırmak'a ve törene katılan öğrenci velilerine teşekkür etti.

Ulaş Müftüsü İzzet Kendir, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

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