Şarkışla'da öğrenciler ramazan davulu çalarak mani söyledi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, anaokulu öğrencileri ramazan davulu çalıp, mani söyleyerek etkinlik yaptı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, anaokulu öğrencileri ramazan davulu çalıp, mani söyleyerek etkinlik yaptı.
Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu öğrencileri Yıldırım Mahallesi'nde davul çalarak etkinlik gerçekleştirdi.
Anasınıfı öğretmeni Nur Yurdakul, ÇEDES Projesi kapsamında öğrencilere ramazan kültürünü ve değerlerini aşılamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Kendilerine destek veren Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür eden Yurdakul, "Öğrencilerimizin destekleriyle Hacivat-Karagöz karakterlerini canlandırarak küçük bir gösteri sundular. Bizler de öğrencilerimizin ailelerine mani ezberletmeleri için rica ettik. Öğrencilerimiz küçük oldukları için henüz oruç, ramazan kavramını tam olarak bilmiyorlar. Bu şekilde hafızalarında ramazan kültürü kalsın, değerlerimizi öğrensinler diye bir etkinlik yaptık." dedi.
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