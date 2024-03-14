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        Şarkışla'da öğrenciler ramazan davulu çalarak mani söyledi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, anaokulu öğrencileri ramazan davulu çalıp, mani söyleyerek etkinlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:00
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        Şarkışla'da öğrenciler ramazan davulu çalarak mani söyledi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, anaokulu öğrencileri ramazan davulu çalıp, mani söyleyerek etkinlik yaptı.

        Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu öğrencileri Yıldırım Mahallesi'nde davul çalarak etkinlik gerçekleştirdi.

        Anasınıfı öğretmeni Nur Yurdakul, ÇEDES Projesi kapsamında öğrencilere ramazan kültürünü ve değerlerini aşılamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Kendilerine destek veren Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür eden Yurdakul, "Öğrencilerimizin destekleriyle Hacivat-Karagöz karakterlerini canlandırarak küçük bir gösteri sundular. Bizler de öğrencilerimizin ailelerine mani ezberletmeleri için rica ettik. Öğrencilerimiz küçük oldukları için henüz oruç, ramazan kavramını tam olarak bilmiyorlar. Bu şekilde hafızalarında ramazan kültürü kalsın, değerlerimizi öğrensinler diye bir etkinlik yaptık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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