Hafik'te MHP İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi

Programa, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, il genel meclisi adayı ve partililer katıldı.

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