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        Hafik'te MHP İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi

        Sivas'ın Hafik ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 13:04 Güncelleme: 24.03.2024 - 13:04
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        Hafik'te MHP İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Hafik Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

        Özyürek, Hafik Belediye Başkan Adayı Harun İsa Gültay'a destek istedi.

        Programa, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, il genel meclisi adayı ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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