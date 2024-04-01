Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ardından eğlenceli oyun, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile çıkış koşuları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise dar alanda oyun ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

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