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        Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 19:07 Güncelleme: 01.04.2024 - 19:07
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        Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından eğlenceli oyun, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile çıkış koşuları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise dar alanda oyun ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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