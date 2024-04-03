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        Sivas'ın Güneykaya beldesinde seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:33
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        Sivas'ın Güneykaya beldesinde seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararlaştırıldı.

        Güneykaya beldesinde 3 sandığın kurulduğu Güneykaya Anadolu Lisesi'nde oy kullanma işleminin ardından yaşanan arbede ve olaylar nedeniyle güvenlik güçleri nezaretinde Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu'na götürülen seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği tespit edildi.

        Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimin iptaline ve 2 Haziran 2024 pazar günü yenilenmesine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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