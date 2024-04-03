Sivas'ın Güneykaya beldesinde seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararlaştırıldı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararlaştırıldı.
Güneykaya beldesinde 3 sandığın kurulduğu Güneykaya Anadolu Lisesi'nde oy kullanma işleminin ardından yaşanan arbede ve olaylar nedeniyle güvenlik güçleri nezaretinde Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu'na götürülen seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği tespit edildi.
Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimin iptaline ve 2 Haziran 2024 pazar günü yenilenmesine karar verdi.
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