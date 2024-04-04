Akıncılar Belediye Başkanlığına seçilen Sevinç görevine başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP’den Akıncılar Belediye Başkanı seçilen Murat Sevinç, görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Sevinç, daha sonra Akıncılar Belediyesinde belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve personelle bir araya geldi.

Kendisine bu görevi layık görenlere teşekkür eden Sevinç, ilçeyi daha iyi noktaya getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Sevinç, hizmetlerinden dolayı eski belediye başkanı Hasan Şen'e teşekkür etti.