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        Sivas'ın Zara ilçesinde sakal-ı şerif ziyarete açıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde sakal-ı şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 23:56 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:56
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        Sivas'ın Zara ilçesinde sakal-ı şerif ziyarete açıldı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde sakal-ı şerif ziyarete açıldı.

        Zara İlçe Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi münasebeti ile Zara Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından sakal-ı şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Camide bulunan vatandaşlar okunan salavat-ı şerif ve ilahiler eşliğinde sakal-ı şerifi ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından Zara Belediyesi tarafından kandil simidi dağıtıldı.

        İlçe Müftüsü Yunus Güleç, her yıl Ramazan ayının Kadir gecesinde sakal-ı şerifin ziyarete açıldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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