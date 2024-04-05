Sivas'ın Zara ilçesinde sakal-ı şerif ziyarete açıldı
Sivas'ın Zara ilçesinde sakal-ı şerif ziyarete açıldı.
Sivas'ın Zara ilçesinde sakal-ı şerif ziyarete açıldı.
Zara İlçe Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi münasebeti ile Zara Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından sakal-ı şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.
Camide bulunan vatandaşlar okunan salavat-ı şerif ve ilahiler eşliğinde sakal-ı şerifi ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Zara Belediyesi tarafından kandil simidi dağıtıldı.
İlçe Müftüsü Yunus Güleç, her yıl Ramazan ayının Kadir gecesinde sakal-ı şerifin ziyarete açıldığını söyledi.
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