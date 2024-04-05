Sivas'ın Zara ilçesinde sakal-ı şerif ziyarete açıldı.

Camide bulunan vatandaşlar okunan salavat-ı şerif ve ilahiler eşliğinde sakal-ı şerifi ziyaret etti.

Zara İlçe Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi münasebeti ile Zara Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından sakal-ı şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.

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