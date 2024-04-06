Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
C.Y. (45) yönetimindeki 09 ADV 427 plakalı hafif ticari araç, Sivas Erzincan D-100 kara yolu Sevindik köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan D.Y. (13) ve E.Y. (10) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.