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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:02 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:02
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        S.T. yönetimindeki 58 TN 192 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Terminal Kavşağı’nda R.K. idaresindeki 58 AY 556 plakalı otomobille çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden S.T ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ş.K. ve Ş.B.Y. yaralandı.

        Yaralılar Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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