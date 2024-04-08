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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:05
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        S.Ö. (40) idaresindeki 58 TA 563 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile F.Ö, N.O, S.O. ve H.O. ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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