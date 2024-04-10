Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Basına ve taraftara kapalı olarak kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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