Sivasspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, deplasmandaki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ligde son deplasman galibiyetini 19. haftada Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, ligin 20. haftasında Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

Ligin 22. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Sivasspor, 24. haftada MKE Ankaragücü ile 0-0, 26. haftada Atakaş Hatayspor ile 1-1, 28. haftada ise Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında da Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan kırmızı-beyazlı ekip, rakibine 4-1 mağlup oldu.