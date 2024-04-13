Sivasspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, deplasmandaki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, deplasmandaki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Ligde son deplasman galibiyetini 19. haftada Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, ligin 20. haftasında Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.
Ligin 22. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Sivasspor, 24. haftada MKE Ankaragücü ile 0-0, 26. haftada Atakaş Hatayspor ile 1-1, 28. haftada ise Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
Ligin 30. haftasında da Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan kırmızı-beyazlı ekip, rakibine 4-1 mağlup oldu.
Sivasspor, 6 maçlık deplasman galibiyeti hasretini ligin 32. haftasında dün Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.
Sivas temsilcisi, ligde 32 haftalık periyotta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 44 puan topladı.
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