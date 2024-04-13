Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti sona erdi

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, deplasmandaki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, deplasmandaki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Ligde son deplasman galibiyetini 19. haftada Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, ligin 20. haftasında Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

        Ligin 22. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Sivasspor, 24. haftada MKE Ankaragücü ile 0-0, 26. haftada Atakaş Hatayspor ile 1-1, 28. haftada ise Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

        Ligin 30. haftasında da Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan kırmızı-beyazlı ekip, rakibine 4-1 mağlup oldu.

        Sivasspor, 6 maçlık deplasman galibiyeti hasretini ligin 32. haftasında dün Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.

        Sivas temsilcisi, ligde 32 haftalık periyotta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 44 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!

        Benzer Haberler

        Yakıt kaçağını çakmakla kontrol edince motosiklet yandı
        Yakıt kaçağını çakmakla kontrol edince motosiklet yandı
        Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Prof. Dr. Dilci: Fenomen öğretmenler eğitimde otoriteyi bozuyor
        Prof. Dr. Dilci: Fenomen öğretmenler eğitimde otoriteyi bozuyor
        Öğrenciler üniversite özel sektör işbirliğiyle hem öğreniyor hem kazanıyor
        Öğrenciler üniversite özel sektör işbirliğiyle hem öğreniyor hem kazanıyor
        Suşehri'nde bayramlaşma programı düzenlendi
        Suşehri'nde bayramlaşma programı düzenlendi
        Sivasspor'da sakat futbolcuların durumuna ilişkin bilgilendirme
        Sivasspor'da sakat futbolcuların durumuna ilişkin bilgilendirme