Zara'da çiftçilere ücretsiz yulaf tohumu dağıtıldı
Sivas'ın Zara ilçesinde bir iş insanının desteğiyle üreticilere ücretsiz yulaf tohumu dağıtıldı.
Sivas'ın Zara ilçesinde bir iş insanının desteğiyle üreticilere ücretsiz yulaf tohumu dağıtıldı.
İstanbul'da faaliyet gösteren iş insanı Hüseyin Önder'in desteğiyle alınan 12 ton albatros cinsi yulaf tohumu, Zara Ziraat Odası'nda 40 çiftçiye teslim edildi.
Önder'e teşekkür eden Oda Başkanı Zeki Şimşek, "Tödürge köyümüzden hayırsever iş insanı Hüseyin Önder, vefat eden babası Ahmet Önder hayrına 40 köyden 40 çiftçimize dağıtılmak üzere 12 ton yulaf tohumunu odamıza ulaştırdı. Önceden belirlenen üreticilerimize yulaf tohumlarını her bir üreticimize 300'er kilogram olmak üzere dağıttık." dedi.
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