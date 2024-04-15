Sivas Valisi Şimşek bayram tatilinin ardından öğrencilerle bir araya geldi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı tatilinin ardından öğrencilerle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram tatili ile birleşen ara tatilin ardından il genelinde 113 bin 689 öğrenci ders başı yaptı.

Vali Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ile Şeyh Şamil İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Okulun genel durumu hakkında idarecilerden bilgi alan Şimşek, sınıflarda sohbet ettiği öğrencilere hediye verdi.