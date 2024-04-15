Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP alt tribün 1100 lira, maraton alt ve üst tribün 1050 lira, güney alt ve üst tribün ile kadın tribünü 800 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.