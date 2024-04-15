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        Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:47 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:47
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        Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.

        Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satışına başlanıldığı bildirildi.

        Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP alt tribün 1100 lira, maraton alt ve üst tribün 1050 lira, güney alt ve üst tribün ile kadın tribünü 800 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

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