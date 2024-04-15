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        Sivas'ta su dolu yalağa düşen çocuk boğuldu

        Sivas'ta 2 yaşındaki çocuk düştüğü su yalağında boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:56
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        Sivas'ta su dolu yalağa düşen çocuk boğuldu
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        Sivas'ta 2 yaşındaki çocuk düştüğü su yalağında boğuldu.

        Merkeze bağlı Olukman köyünde Kadir ve Gamze K. çiftinin çocuğu N.K, evlerinin önündeki su dolu yalağa düştü.

        Çocuğundan haber alamayan anne, kızını yalağın içerisinde baygın halde buldu.

        İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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