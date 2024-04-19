Sivas'ta yıldırım düşen ahır ve samanlıkta yangın çıktı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında ahır ve samanlıkta hasar oluştu.

İlçeye bağlı Kızılelma köyünde Şükrü Soylu'ya ait ahır ve samanlığa yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu ahır ve samanlıkta yangın çıktı.

Alevleri gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Koyulhisar ve Mesudiye ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangın sonrası ahırda ve samanlıkta hasar oluştu. Ahırda bulunan hayvanlar köylüler tarafından kurtarılırken, 30'un üzerinde tavuk ve ördek telef oldu.