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        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, personeliyle bir araya geldi

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, belediye personeliyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:11
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        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, personeliyle bir araya geldi
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        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, belediye personeliyle buluştu.

        Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Kayaoğlu, seçimlerin geride kaldığını ifade ederek, artık hizmet dönemi olduğunu söyledi.

        Suşehri halkının belediyeden hizmet beklediğini belirten Kayaoğlu, "Bizler bir aileyiz, artık bu ailemizden hizmet bekleniyor. Herkes var gücünü kullanarak saat, zaman gözetmeksizin hizmet yolunda yarış yapacaktır." dedi.

        Kayaoğlu, tüm personelden vatandaşa karşı daha hassas ve güzler yüzlü davranmasını isteyerek, bu tür toplantıları yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Toplantıya, MHP'li belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve personeller katıldı.

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