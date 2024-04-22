Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun mesajında, 23 Nisan 1920'nin tarihin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirtti.

Ecdadın zorlu şartlar altında kenetlenerek bağımsızlığından ödün vermediğini, büyük mücadeleler neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılarak Türk milletinin hürriyetini ve milli iradenin hakimiyetini tüm dünyaya ilan ettiğini aktaran Uzun, bu minvalde TBMM'nin istikbal mücadelesinin öncüsü olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin kurulduğu bu önemli günü yarınların güvencesi olan çocuklara armağan ettiğine dikkati çeken Uzun, şunları kaydetti:

"Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı ve devletimizi çocuklarımızın koruyacağına olan inancını 23 Nisan ile tüm dünyaya ilan etmiştir. Dünyadaki yegane çocuk bayramı olan 23 Nisan, aynı zamanda sevginin, kardeşliğin ve barışın da sembolüdür. Bizler ve çocuklarımız, 104 yıldır olduğu gibi bu kutlu emanete sahip çıkarak milli iradenin ve millet egemenliğinin koruyucusu olmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."