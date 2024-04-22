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        Sivas Valisi Şimşek'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:26
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        Sivas Valisi Şimşek'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, her 23 Nisan'ın çocukların yaşadığı sevinç, heyecan ve coşkunun milli varlık için bir kıvanç, geleceği aydınlatan bir ışık olacağını belirtti.

        Bağımsızlık yolunda necip Türk milletinin azim ve kararlılıkla başlattığı varoluş mücadelesinin en önemli hamlesinin 104 yıl önce bugün atıldığını aktaran Şimşek, "Bu doğrultuda bizlere düşen görev ise çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanarak çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, okuyan, araştıran, sorgulayan, dünyayı dönüştürecek fikirler üretebilen, başkalarına saygılı bireyler olarak onları hayata kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türk milletine bağımsızlığını armağan eden ve milli mücadeleye emeği geçmiş tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anan Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

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