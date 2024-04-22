Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Cihan Aydın, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Manaj
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksel, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Gol: Dk. 45+2 Fred (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 35 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
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