Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Cihan Aydın, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 85 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ (Dk. 73 Caktas), Bartuğ Elmaz (Dk. 89 Kvet), Koita (Dk. 86 Emrah Başsan), Menig (Dk. 73 Njie), Manaj
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 64 Mert Müldür), Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+11 Joshua King), Szymanski (Dk. 71 Batshuayi), Tadic (Dk. 64 Cengiz Ünder), Dzeko (Dk. 71 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 45+2 Fred, Dk. 80 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 57 Koita, Dk. 90+4 Manaj (Penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 63 Uğur Çiftçi, Dk. 88 Koita, Dk. 90 İbrahim Akdağ, Dk. 90+5 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
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