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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, Kayı köyünde incelemede bulundu

        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Kayı köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:51
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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, Kayı köyünde incelemede bulundu
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        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Kayı köyünü ziyaret etti.

        Açıkbaş, ziyaretinde muhtar Fatih Bedir'den köyün sorunları hakkında bilgi aldı.

        Köylerde yaşam standartlarını yükseltmek için her alanda çalışma yaptıklarını söyleyen Açıkbaş, sorunların çözümü noktasında da gerekli adımların atılacağını ifade etti.

        Açıkbaş, köyde vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

        Açıkbaş'a ziyaretinde, Akıncılar İlçe Özel İdare Müdürü Selahattin Demirhan ile Milli Emlak Müdürü Altuğ Şahin de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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