23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

Sivas, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve Nevşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ta Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı.

Şarkışla ilçesinde ise Şehit Tuncer Çeliker Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte 200 öğrenci ay yıldızlı koreografi yaptı.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Sergen Koç, "Bütün öğrencilerimiz etkinliklere katılım sağlasın diye birlikte bir çalışma sergiledik." dedi. - Niğde Niğde'deki kutlamalar, Vali Cahit Çelik'in 5. sınıf öğrencisi Burak Ünsal'a koltuğunu devretmesiyle başladı. Burak Ünsal, Niğde'nin coğrafi konumu ve tarihi bakımdan ön plana çıkarılmasından bahsetti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, "Türk milleti inanç ve kararlılıkla yedi düvele karşı mücadele vererek, büyük bir destanı yazmış, bunu da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak tescil etmiş ve bütün dünyaya ilan etmiştir." dedi. Kutlamalar, öğrencilerin halk oyunu ve çeşitli gösterilerle son buldu. Etkinliklere Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

- Kırıkkale Kırıkkale'deki kutlamalar kapsamında Kırıkkale Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Meydanda devam eden törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 23 Nisan konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Mehmet Makas ve protokol üyeleri tarafından ödül verdi. Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

- Kırşehir Kırşehir'deki törende Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 24 Aralık Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammet Berat Dönmez, Vali Hüdayar Mete Buhara'nın koltuğunu devraldı. Tüm çocukların bayramını kutlayan Dönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü arayarak, özel gereksinimli öğrenciler için kamplar, yüzme kursları, spor faaliyetleri ve gezi düzenlenmesini istedi. Valilikteki programın ardından İkizarası Kent Park'ta düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, milletçe TBMM'nin kuruluşunun 104. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

- Yozgat Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler şiir, halk oyunu ekibi gösteri sundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle son bulan törene Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kayseri Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunulma anında vatandaşların arasından bir kişi slogan attı. Töreni takip eden polis ekipleri R.K'yi alandan uzaklaştırdı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Meydandaki törenin ardından Osman Ulubaş Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlığına düşkün olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı geleceğin teminatı çocuklara armağan ettiğini belirtti. Etkinliklere Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katıldı. - Nevşehir Nevşehir’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 No'lu çim sahada gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.