Sivasspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe maçında 90 dakika oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

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