Sivasspor'da teknik direktör Uygun ve futbolcular hastanede çocukları ziyaret etti

EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun ve bazı futbolcular, hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Uygun ile futbolcular İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz ve Dorde Nikolic, Numune Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocukları yalnız bırakmadı.

Uygun ve futbolcular, ziyarette Sivasspor armalı pasta keserek çocukların gününü kutladı. Uygun, tüm çocuklara acil şifalar dileyerek bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.