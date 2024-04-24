Sivas'ta Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

Öğrenciler daha sonra koro şefi Solmaz Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Aileleri ile konseri izlemeye gelen ve protokol koltuklarına oturan çocuklar ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı bulunan balonları sallayarak türkülere eşlik etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları solo ve koro halinde Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

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