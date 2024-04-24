TMO Zara'da hububat alımına hazırlanıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024 yılı hasat döneminde hububat alımı için hazırlanıyor.

TMO Sivas Başmüdürü Mustafa İspirli ve Başmüdür Yardımcısı Ömer Ünal, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek'i ziyaret ederek, açılacak acentelik ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Şimşek, geçen yıl Zara Ziraat Odası olarak girişimde bulunduklarını ve talep üzerine ilçede hububat alım acentesi açıldığını söyledi.

Gerçekleştirilen alımlarla hububatların ilçede depolandığını belirten Şimşek, "2024 yılında alımların da arazi sıkıntısı yaşanmaması amacıyla depolanan hububatın bir kısmı nakil edilerek yeni alımlar için depolama alanları açılacak. Biz de her zaman olduğu gibi yine çiftçimizin hububatının değerinde alınması amacıyla odamıza ait tesislerde alım için gerekli desteği bu yıl da sağlayacağız." dedi.