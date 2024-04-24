Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        TMO Zara'da hububat alımına hazırlanıyor

        Sivas'ın Zara ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024 yılı hasat döneminde hububat alımı için hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        TMO Zara'da hububat alımına hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Zara ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024 yılı hasat döneminde hububat alımı için hazırlanıyor.

        TMO Sivas Başmüdürü Mustafa İspirli ve Başmüdür Yardımcısı Ömer Ünal, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek'i ziyaret ederek, açılacak acentelik ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

        Şimşek, geçen yıl Zara Ziraat Odası olarak girişimde bulunduklarını ve talep üzerine ilçede hububat alım acentesi açıldığını söyledi.

        Gerçekleştirilen alımlarla hububatların ilçede depolandığını belirten Şimşek, "2024 yılında alımların da arazi sıkıntısı yaşanmaması amacıyla depolanan hububatın bir kısmı nakil edilerek yeni alımlar için depolama alanları açılacak. Biz de her zaman olduğu gibi yine çiftçimizin hububatının değerinde alınması amacıyla odamıza ait tesislerde alım için gerekli desteği bu yıl da sağlayacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum
        Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda son durum
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!
        'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”

        Benzer Haberler

        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç vatandaşlarla bir araya geldi
        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç vatandaşlarla bir araya geldi
        Sivas'ta Türk Halk Müziği konseri düzenlendi
        Sivas'ta Türk Halk Müziği konseri düzenlendi
        Sivasspor'da teknik direktör Uygun ve futbolcular hastanede çocukları ziyar...
        Sivasspor'da teknik direktör Uygun ve futbolcular hastanede çocukları ziyar...
        Sivasspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivas'ta 4 yaşındaki Aras, mahalle muhtarının koltuğunu devraldı
        Sivas'ta 4 yaşındaki Aras, mahalle muhtarının koltuğunu devraldı
        Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı