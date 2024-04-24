Sivasspor Avrupa kupaları için iddialı

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'de kalan maçları kazanarak Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Uygun, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 34. haftasında sahalarında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, rakiplerinin ligde bulunduğu konumu hak etmediğini belirtti.

Şehirlerin ve spor camiasının önemli takımlarının ligden düştüğünü vurgulayan Uygun, "Bu takımların ligden düşmesi üzüntü verici. Bununla beraber lige renk katacak Sakaryaspor, Kocaelispor, Erzurumspor gibi çok güzel şehir takımlarımız var. Onların da bir an önce düşen takımlarla beraber tekrar Süper Lig'e gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Uygun, Sivasspor'un Avrupa kupalarına gitme hedefinin olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Avrupa kupalarına gitmek için gerçekten şansımız çok yüksek. Özellikle evimizdeki maçları kazandığımızda ve deplasmandan da puanlarla döndüğümüzde bu zorlu süreci başarmış olacağız. Ekonomik anlamda bütçesi diğerlerine göre düşük olan bir takımız, yaş ortalamasına da baktığımızda gerçekten futbolcu kardeşlerim imkansızı başarmış olacak. O yüzden onlara teşekkür ediyorum. Tecrübe bazen yaşanarak elde edildiği için onlar o kaliteleri, insanlıkları, çalışkanlıkları ve bireysel yetenekleriyle bu süreci başardılar."

Uygun, ligde kalan maçları kazanmak istediklerini dile getirerek, 5 haftada futbolcularından aynı performansı beklediğini ifade etti. Konyaspor'u yenerek süreci devam ettirmek istediklerini söyleyen Uygun, ligin kalan bölümünü de en iyi şekilde tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi. - Antrenman EMS Yapı Sivasspor, 27 Nisan Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.